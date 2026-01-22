ООН высоко оценивает "Совет мира" по Газе, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа.

Как сообщает американское бюро Report, об этом на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что в этом процессе налажено тесное и эффективное сотрудничество с органами власти США, и это сотрудничество будет продолжено.

"ООН привержена сделать все возможное для обеспечения полного выполнения резолюции 2803 Совета Безопасности ООН. Упомянутая резолюция приветствует создание "Совета мира" по Газе и предусматривает руководство ООН в доставке гуманитарной помощи в рамках плана, представленного Дональдом Трампом. В пределах имеющихся возможностей в Газу было отправлено значительное количество гуманитарной помощи, и после прекращения огня эта деятельность расширилась", - отметил Дюжаррик.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что усиление международных усилий по Газе остается приоритетом:

"ООН является единственной международной организацией с универсальным членством, и этот статус позволяет ей играть важную роль в разрешении конфликтов и координации гуманитарных процессов".