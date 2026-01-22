Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    ООН высоко оценивает "Совет мира" по Газе

    ООН высоко оценивает "Совет мира" по Газе, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    Он отметил, что в этом процессе налажено тесное и эффективное сотрудничество с органами власти США, и это сотрудничество будет продолжено.

    "ООН привержена сделать все возможное для обеспечения полного выполнения резолюции 2803 Совета Безопасности ООН. Упомянутая резолюция приветствует создание "Совета мира" по Газе и предусматривает руководство ООН в доставке гуманитарной помощи в рамках плана, представленного Дональдом Трампом. В пределах имеющихся возможностей в Газу было отправлено значительное количество гуманитарной помощи, и после прекращения огня эта деятельность расширилась", - отметил Дюжаррик.

    Пресс-секретарь также подчеркнул, что усиление международных усилий по Газе остается приоритетом:

    "ООН является единственной международной организацией с универсальным членством, и этот статус позволяет ей играть важную роль в разрешении конфликтов и координации гуманитарных процессов".

