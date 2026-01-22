İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    BMT Qəzza üzrə Sülh Şurasını yüksək qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    • 22 yanvar, 2026
    • 22:03
    BMT Qəzza üzrə Sülh Şurasını yüksək qiymətləndirib

    BMT ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə yaradılan Qəzza üzrə Sülh Şurasını yüksək qiymətləndirib.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bu barədə BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, bu prosesdə ABŞ hakimiyyət orqanları ilə sıx və səmərəli əməkdaşlıq qurulub və bu əməkdaşlıq gələcəkdə də davam etdiriləcək.

    "BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2803 saylı qətnaməsinin tam icrasını təmin etmək üçün əlindən gələni etməyə sadiqdir. Sözügedən qətnamə Qəzza üzrə Sülh Şurasının yaradılmasını alqışlayır və Donald Trampın təqdim etdiyi plan çərçivəsində humanitar yardımın çatdırılmasına BMT-nin rəhbərliyini nəzərdə tutur. Mövcud imkanlar daxilində Qəzzaya əhəmiyyətli həcmdə humanitar yardım göndərilib və atəşkəsdən sonra bu fəaliyyət daha da genişlənib", - Düjarrik qeyd edib.

    Sözçü həmçinin vurğulayıb ki, Qəzza ilə bağlı beynəlxalq səylərin gücləndirilməsi prioritet olaraq qalır:

    "BMT universal üzvlüyə malik yeganə beynəlxalq təşkilatdır və bu status ona münaqişələrin həllində və humanitar proseslərin koordinasiyasında mühüm rol oynamağa imkan verir".

    Sülh Şurası Qəzza sektoru Stefan Düjarrik BMT
    ООН высоко оценивает "Совет мира" по Газе

    Son xəbərlər

    22:24

    Zelenski: BƏƏ-dəki danışıqlarda ərazi məsələsi müzakirə ediləcək

    Digər ölkələr
    22:23

    Mask: Süni intellekt 2031-ci ilə qədər bəşəriyyətdən daha ağıllı ola bilər

    İKT
    22:14

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XIV turunda "Sumqayıt" "Ordu"ya qalib gəlib

    Komanda
    22:12
    Foto

    İspaniyanın Deputatlar Konqresinin sədri Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    22:03

    BMT Qəzza üzrə Sülh Şurasını yüksək qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    22:01

    Zelenski: Putinlə bərabər səviyyədə dialoq aparan Tramp müharibəni dayandıra bilər

    Digər ölkələr
    21:54

    Türkiyə SQ-nin Baş Qərargah rəisi amerikalı həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    21:46

    Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    21:28

    "Mançester Yunayted" Kazemironun komandadan ayrılacağını açıqlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti