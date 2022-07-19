ООН выделила около 23 млн долларов для борьбы с тройным кризисом

Объединенный фонд по Целям устойчивого развития (ЦУР) запустил чрезвычайный механизм в области развития, чтобы противостоять глобальному трехмерному кризису – продовольственному, энергетическому и финансовому, сообщает пресс-служба ООН.

Объединенный фонд по Целям устойчивого развития (ЦУР) запустил чрезвычайный механизм в области развития, чтобы противостоять глобальному трехмерному кризису – продовольственному, энергетическому и финансовому, сообщает пресс-служба ООН.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, война в Украине усугубила этот трехмерный кризис, который оказывает каскадное воздействие на мировую экономику, уже пострадавшую от пандемии COVID-19 и изменения климата.

Объединенный фонд по ЦУР выделил 22,9 млн долларов для поддержки мер по противодействию трехмерному глобальному кризису в области продовольствия, энергетики и финансов в более чем 100 странах и территориях.

Чрезвычайный механизм в области развития предлагает донорам и партнерам по развитию выделять средства на борьбу с трехмерным кризисом. Германия уже предоставила Объединенному фонду 2,7 млн долларов для поддержки продовольственной безопасности.

Объединенный фонд – это единый межведомственный механизм комплексной поддержки политики и стратегического финансирования мер по достижению Целей устойчивого развития. Фонд выступает в качестве связующего звена для тех, кто работает над реализацией конкретных мер в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Задача Объединенного фонда – изменить сам подход к тому, как продвигается развитие, акцентируя внимание на политике, инвестициях, финансировании и партнерстве. Фонд, учрежденный Генеральным секретарем, работает по всем 17 глобальным целям.