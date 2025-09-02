ООН выделила $5 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

ООН выделила $5 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) для помощи пострадавшим от произошедшего в Афганистане землетрясения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении всемирной организации.

"Генсек ООН выражает солидарность с народом Афганистана, искренние соболезнования семьям жертв и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, - отмечается в документе. - ООН и наши партнеры в Афганистане координируются с де-факто властями для того, чтобы оперативно оценить нужды, предоставить экстренную помощь и быть готовыми привлечь дополнительную поддержку. ООН и ее партнеры готовят экстренный запрос (на сбор средств для оказания помощи - ред.), из CERF было выделено $5 млн".

В ООН указали, что текущего финансирования на гуманитарные нужды недостаточно и генсек "призывает к предоставлению дополнительных ресурсов, чтобы оперативно отреагировать на эту трагедию".

Землетрясение в горах Гиндукуш в Афганистане произошло 31 августа. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 находился в 27 километрах к юго-западу от города Асадабад. По последним данным, погибли более 800 человек, около 2,8 тыс. пострадали.