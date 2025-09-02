    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    ООН выделила $5 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 03:21
    ООН выделила $5 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

    ООН выделила $5 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) для помощи пострадавшим от произошедшего в Афганистане землетрясения.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении всемирной организации.

    "Генсек ООН выражает солидарность с народом Афганистана, искренние соболезнования семьям жертв и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, - отмечается в документе. - ООН и наши партнеры в Афганистане координируются с де-факто властями для того, чтобы оперативно оценить нужды, предоставить экстренную помощь и быть готовыми привлечь дополнительную поддержку. ООН и ее партнеры готовят экстренный запрос (на сбор средств для оказания помощи - ред.), из CERF было выделено $5 млн".

    В ООН указали, что текущего финансирования на гуманитарные нужды недостаточно и генсек "призывает к предоставлению дополнительных ресурсов, чтобы оперативно отреагировать на эту трагедию".

    Землетрясение в горах Гиндукуш в Афганистане произошло 31 августа. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 находился в 27 километрах к юго-западу от города Асадабад. По последним данным, погибли более 800 человек, около 2,8 тыс. пострадали. 

    землетрясение   Афганистан   ООН   гуманитарная помощь  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    BMT Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlər üçün 5 milyon dollar ayırıb

    Последние новости

    04:05

    СМИ: Во всем мире смартфоны подорожают из-за новых процессоров

    ИКТ
    03:38

    Папуашвили: Ни одно обсуждение по Грузии не может состояться без его участия

    В регионе
    03:21

    ООН выделила $5 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

    Другие страны
    02:51

    В КНДР изготовили новый двигатель для МБР "Хвасон-19" и новой ракеты "Хвасон-20"

    Другие страны
    02:13

    "Ливерпуль" вновь установил трансферный рекорд АПЛ

    Футбол
    01:46

    Ирландия готова участвовать в миротворческой миссии в Украине

    Другие страны
    01:22

    Сирия экспортировала первую партию нефти за 14 лет

    Другие страны
    01:08

    Штокер: Австрия останется нейтральной и не будет вступать в НАТО

    Другие страны
    00:39

    CNN: Поиски "Титаника" в 1985 году были прикрытием для операции ВМС США

    Другие страны
    Лента новостей