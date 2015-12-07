ООН ведет переговоры с КНДР о возможности визита Пан Ги Муна

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ ООН ведет переговоры с КНДР о возможности посещения страны генеральным секретарем организации Пан Ги Муном. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Сеуле представитель всемирной организации Ким Вон Су.

"Переговоры пока продолжаются, окончательного решения еще нет, - подчеркнул он. - Когда будет достигнут прогресс, ООН об этом объявит официально".

В мае Пан Ги Мун, считающийся одним из вероятных кандидатов в президенты Южной Кореи на предстоящих в 2017 году выборах, собирался посетить межкорейский промышленный комплекс в Кэсоне. Визит не состоялся - Пхеньян без объяснения причин отозвал свое решение пустить генсека ООН на свою территорию. Незадолго до этого Пан Ги Мун заявил, что станет "первым генеральным секретарем, ступившим на землю КНДР более чем за 20 лет". Последним административным главой ООН, который посещал КНДР (в 1993 году), был Бутрос Бутрос Гали.

В последние годы Пан Ги Мун неоднократно выражал готовность нанести визит в КНДР, если это будет способствовать примирению между Пхеньяном и Сеулом.