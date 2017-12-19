ООН: В результате авиаударов в течение 10 дней в Йемене погибли 115 мирных жителей

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило глубокую обеспокоенность обострением боев в Йемене и большим числом жертв среди гражданского населения. С 6 по 16 декабря в результате авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции погибли 115 мирных жителей, 83 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл.

"Мы глубоко обеспокоены недавним резким ростом числа убитых и раненых среди гражданских лиц в Йемене в результате ставших более интенсивными авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции после убийства в Сане 4 декабря бывшего президента Али Абдаллы Салеха, - сказал он. - Наш офис в Сане проверил данные о том, что 115 гражданских лиц и некомбатантов были убиты и около 83 ранены в результате авиаударов с 6 по 16 декабря".

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между властями Йемена и мятежными формированиями хуситов.