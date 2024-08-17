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ООН сообщила о гибели 115 младенцев в ходе военных действий в секторе Газа

ООН сообщила о гибели 115 младенцев в ходе военных действий в секторе Газа С начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа погибли 115 младенцев.
Другие страны
17 августа 2024 г. 08:22
ООН сообщила о гибели 115 младенцев в ходе военных действий в секторе Газа

С начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа погибли 115 младенцев.

Как передает Report, об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях.

По его данным, все погибшие были в возрасте до восьми месяцев. "В их числе 48 (42%), чей возраст к моменту смерти был меньше одного месяца", - отмечается в документе.

Ранее министерство здравоохранения анклава сообщало, что на 1 августа этого года среди 32,3 тыс. погибших, чьи личности были установлены и задокументированы, насчитывалось 10,6 тыс. детей, в том числе 663 ребенка в возрасте до года.

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