ООН сообщила о гибели 115 младенцев в ходе военных действий в секторе Газа

С начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа погибли 115 младенцев.

С начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа погибли 115 младенцев.

Как передает Report , об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях.

По его данным, все погибшие были в возрасте до восьми месяцев. "В их числе 48 (42%), чей возраст к моменту смерти был меньше одного месяца", - отмечается в документе.

Ранее министерство здравоохранения анклава сообщало, что на 1 августа этого года среди 32,3 тыс. погибших, чьи личности были установлены и задокументированы, насчитывалось 10,6 тыс. детей, в том числе 663 ребенка в возрасте до года.