ООН: Развитие ИИ может привести к появлению оружия с чрезмерной автономностью

Неконтролируемое развитие и использование искусственного интеллекта может привести к появлению вооружений с недопустимой степенью автономности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН, специальный посланник по цифровым технологиям Амандип Гилл.

"Искусственный интеллект - это действительно мощная технология, которая может ускорить развитие существующих систем вооружений. В будущем мы можем увидеть системы, обладающие большей степенью автономности, чем нынешние автоматизированные. Существует четкая тенденция к увеличению автономности некоторых из этих систем", - сказал представитель всемирной организации. Он принимал участие в энергетической конференции ADIPEC, которая прошла в Абу-Даби.

По словам заместителя генерального секретаря ООН, правительства должны сохранить человеческий контроль над вооружениями, а также обеспечить ответственность и подотчетность военного персонала, принимающего решение о выборе цели. "Мы должны убедиться, что эта технология не станет еще одним дестабилизирующим фактором в без того напряженной международной обстановке и не усложнит еще больше отношения между крупными державами", - добавил он.

Гилл напомнил о призыве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ввести к 2026 году полный запрет на оружие, способное принимать автономные решения об уничтожении целей. По словам спецпосланника, соответствующие переговоры сегодня идут в рамках Глобальной комиссии по ответственному искусственному интеллекту в военной сфере, а также Конвенции о конкретных видах обычного оружия, запрещающей применение вооружений, которые причиняют неоправданные страдания комбатантам или оказывают неизбирательное воздействие на гражданское население.