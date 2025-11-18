Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    ООН: Развитие ИИ может привести к появлению оружия с чрезмерной автономностью

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 08:42
    ООН: Развитие ИИ может привести к появлению оружия с чрезмерной автономностью

    Неконтролируемое развитие и использование искусственного интеллекта может привести к появлению вооружений с недопустимой степенью автономности.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН, специальный посланник по цифровым технологиям Амандип Гилл.

    "Искусственный интеллект - это действительно мощная технология, которая может ускорить развитие существующих систем вооружений. В будущем мы можем увидеть системы, обладающие большей степенью автономности, чем нынешние автоматизированные. Существует четкая тенденция к увеличению автономности некоторых из этих систем", - сказал представитель всемирной организации. Он принимал участие в энергетической конференции ADIPEC, которая прошла в Абу-Даби.

    По словам заместителя генерального секретаря ООН, правительства должны сохранить человеческий контроль над вооружениями, а также обеспечить ответственность и подотчетность военного персонала, принимающего решение о выборе цели. "Мы должны убедиться, что эта технология не станет еще одним дестабилизирующим фактором в без того напряженной международной обстановке и не усложнит еще больше отношения между крупными державами", - добавил он.

    Гилл напомнил о призыве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ввести к 2026 году полный запрет на оружие, способное принимать автономные решения об уничтожении целей. По словам спецпосланника, соответствующие переговоры сегодня идут в рамках Глобальной комиссии по ответственному искусственному интеллекту в военной сфере, а также Конвенции о конкретных видах обычного оружия, запрещающей применение вооружений, которые причиняют неоправданные страдания комбатантам или оказывают неизбирательное воздействие на гражданское население.

    ООН искусственный интеллект оружие
    BMT: Süni intellektin inkişafı həddindən artıq muxtariyyətə malik silahların yaranmasına səbəb ola bilər

    Последние новости

    09:01

    СМИ: Военнослужащим Британии запретили обсуждать служебные вопросы в автомобилях

    Другие страны
    08:49

    В Казахстане в пожаре погибли 12 человек

    В регионе
    08:42

    ООН: Развитие ИИ может привести к появлению оружия с чрезмерной автономностью

    Другие страны
    08:29

    Ильтифат Баладжаев: Мы склоняем головы перед семьями наших шехидов и ветеранов

    Внутренняя политика
    08:22
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:53
    Фото

    Азербайджанская парламентская и экспертная делегация находится с визитом в США

    Внешняя политика
    07:29

    Скончался заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов

    Kультурная политика
    07:18
    Фото

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    07:13

    Житель Хоровлу: Я с радостью возвращаюсь в свое родное село

    Внутренняя политика
    Лента новостей