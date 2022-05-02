ООН продолжает операцию по эвакуации с "Азовстали"

ООН продолжает операцию по эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе и готова обеспечить безопасный выход всем желающим.

ООН продолжает операцию по эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе и готова обеспечить безопасный выход всем желающим.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении представителя управления всемирной организации по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу.

"Так как операция продолжается, на данный момент мы не будем предоставлять дополнительную информацию для обеспечения гарантий безопасности гражданских лиц и гуманитарных сотрудников конвоя, - сказал он. - ООН также продолжит пытаться обеспечить безопасный выезд из Мариуполя всех желающих. ООН активно взаимодействует со сторонами для обеспечения этой работы".

По словам Абреу, операция координируется с Международным комитетом Красного Креста (МККК), Россией и Украиной. "С обеими сторонами конфликта согласовано, что гражданские лица, которые почти два месяца находились на "Азовстали" (женщины, дети, пожилые люди), будут эвакуированы в Запорожскую область, где они безотлагательно получат гуманитарную поддержку, в том числе психологическую помощь", - отметил представитель ООН.

Женевская штаб-квартира МККК подтвердила участие гуманитарной организации в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе в Запорожье.

Команда сотрудников МККК "в настоящее время участвует в операции по содействию безопасному передвижению гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Запорожье", говорится в заявлении.

В Красном Кресте отметили, что транспортная колонна для эвакуации гражданских лиц с завода, состоящая из автобусов и машин скорой помощи, прибыла в Мариуполь в субботу утром. В МККК расценили проводимую операцию как "комплексную", требующую "координации со сторонами конфликта и Объединенными Нациями". При этом МККК подчеркнул, что он выступает в роли "беспристрастного гуманитарного посредника", который "с февраля оказывает содействие диалогу между сторонами о безопасном выходе гражданских лиц".