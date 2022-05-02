ООН продолжает операцию по эвакуации с "Азовстали"

ООН продолжает операцию по эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе и готова обеспечить безопасный выход всем желающим.
"Так как операция продолжается, на данный момент мы не будем предоставлять дополнительную информацию для обеспечения гарантий безопасности гражданских лиц и гуманитарных сотрудников конвоя, - сказал он. - ООН также продолжит пытаться обеспечить безопасный выезд из Мариуполя всех желающих. ООН активно взаимодействует со сторонами для обеспечения этой работы".
По словам Абреу, операция координируется с Международным комитетом Красного Креста (МККК), Россией и Украиной. "С обеими сторонами конфликта согласовано, что гражданские лица, которые почти два месяца находились на "Азовстали" (женщины, дети, пожилые люди), будут эвакуированы в Запорожскую область, где они безотлагательно получат гуманитарную поддержку, в том числе психологическую помощь", - отметил представитель ООН.
Женевская штаб-квартира МККК подтвердила участие гуманитарной организации в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе в Запорожье.
Команда сотрудников МККК "в настоящее время участвует в операции по содействию безопасному передвижению гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Запорожье", говорится в заявлении.
В Красном Кресте отметили, что транспортная колонна для эвакуации гражданских лиц с завода, состоящая из автобусов и машин скорой помощи, прибыла в Мариуполь в субботу утром. В МККК расценили проводимую операцию как "комплексную", требующую "координации со сторонами конфликта и Объединенными Нациями". При этом МККК подчеркнул, что он выступает в роли "беспристрастного гуманитарного посредника", который "с февраля оказывает содействие диалогу между сторонами о безопасном выходе гражданских лиц".