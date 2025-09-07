Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    07 сентября, 2025
    • 08:51
    ООН призывает нарастить помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

    Гуманитарный кризис в Афганистане, последовавший за разрушительным землетрясением, продемонстрировал, какой ценой обходится глобальное сокращение ресурсов, выделяемых на важнейшую гуманитарную работу.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер.

    "Землетрясение в Афганистане привело к огромным разрушения. Сотни тысяч людей в отдаленных районах, пострадавших от десятилетий конфликтов и перемещений, лишились своих домов и средств к существованию. Среди пострадавших общин есть те, в которых люди, вернувшиеся из Ирана и Пакистана, только начали восстанавливать свою жизнь", - говорится в заявлении Флетчера, опубликованного на сайте ООН.

    Отмечается, что массовые сокращения гуманитарного финансирования по всему миру уже привели к прекращению оказания миллионам людей важнейших медицинских и продовольственных услуг, к остановке авиасообщения, которое зачастую является единственной связью с отдаленными районами, и вынудили гуманитарные организации сократить масштаб своей деятельности.

    "Тем не менее, - отметил Флетчер, - наши команды под руководством Гуманитарного координатора ООН в Афганистане Индрики Ратватте продолжают свою работу".

    В течение нескольких часов после землетрясения из фондов Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) было выделено $10 млн для начала оказания помощи пострадавшим, в том числе предоставления временного жилья, продовольствия, питьевой воды, медицинских услуг и логистической поддержки.

    "Страны щедро предоставляют гуманитарную помощь и необходимое начальное финансирование, - говорится в заявлении, - но этого недостаточно. Если не удастся срочно мобилизовать ресурсы, это приведет к еще большим страданиям и человеческим жертвам, а зима приближается быстро. Доноры неоднократно оказывали помощь народу Афганистана в прошлом - нужно, чтобы они сделали это снова".

    BMT Əfqanıstanda zəlzələdən zərərçəkənlərə yardımı artırmağa çağırıb

    Лента новостей