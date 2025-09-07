BMT Əfqanıstanda zəlzələdən zərərçəkənlərə yardımı artırmağa çağırıb
- 07 sentyabr, 2025
- 08:48
Dağıdıcı zəlzələdən sonra Əfqanıstanda baş verən humanitar böhran, əsas humanitar iş üçün resursların qlobal şəkildə kəsilməsinin baha başa gəldiyini göstərdi.
"Report"un xəbərinə görə, bunu BMT baş katibinin humanitar məsələlər müavini və fövqəladə hallar üzrə koordinatoru Tom Fletçer bildirib.
"Əfqanıstanda baş verən zəlzələ böyük dağıntılara səbəb olub. Onilliklər boyu davam edən qarşıdurma və köçkünlükdən zərər çəkmiş ucqar bölgələrdə yüz minlərlə insan evlərini və dolanışıq vasitələrini itirib. Zərər çəkmiş icmalar arasında İran və Pakistandan qayıdan insanların öz həyatlarını təzəcə bərpa etməyə başladığı icmalar da var", - Fletçer BMT-nin saytında dərc olunan bəyanatında bildirib.
Qeyd olunur ki, bütün dünyada humanitar maliyyə vəsaitlərinin kütləvi şəkildə kəsilməsi milyonlarla insan üçün əsas sağlamlıq və qida xidmətlərini dayandırıb, tez-tez ucqar ərazilərlə yeganə əlaqə olan uçuşları dayandırıb, yardım agentliklərini fəaliyyətlərini azaltmağa məcbur edib.
Buna baxmayaraq, Fletçer bildirib ki, BMT-nin Əfqanıstandakı humanitar koordinatoru İndrika Ratvattenin başçılıq etdiyi komandalar işlərini davam etdirirlər.
Zəlzələdən bir neçə saat sonra BMT-nin Humanitar Məsələlərin Koordinasiyası İdarəsinin Fondundan zərərçəkənlərə müvəqqəti sığınacaq, qida, təmiz su, sağlamlıq və maddi-texniki dəstək daxil olmaqla, yardım göstərməyə başlamaq üçün 10 milyon dollar ayrılıb.
"Ölkələr səxavətlə humanitar yardım və əsas startap maliyyəsi təqdim edir, lakin bu kifayət deyil. Resursların təcili səfərbər edilməməsi daha çox əzab və insan itkisinə səbəb olacaq, qış isə sürətlə yaxınlaşır. Donorlar Əfqanıstan xalqına keçmişdə dəfələrlə kömək ediblər - onlar bunu yenidən etməlidirlər", - bəyanatda deyilir.