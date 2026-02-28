Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ООН призвала стороны конфликта "проявить благоразумие"

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 16:51
    ООН призвала стороны конфликта проявить благоразумие

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил субботние удары на Ближнем Востоке, и призвал все стороны "проявить благоразумие" и вернуться к переговорам.

    Как сообщает Report, в своем заявлении он отметил, что осуждает военные удары Израиля и США по территории Ирана, а также последующие ответные действия Тегерана.

    "Как и в любом вооруженном конфликте, именно гражданское население в конечном итоге платит самую высокую цену", - подчеркнул Тюрк.

    По его словам, ракеты и бомбы не являются способом урегулирования разногласий и приводят лишь к "смерти, разрушениям и человеческим страданиям".

    "Чтобы предотвратить эти ужасные последствия для гражданского населения, я призываю к сдержанности и настоятельно прошу все стороны проявить благоразумие, пойти на деэскалацию и вернуться за стол переговоров, где еще несколько часов назад активно велся поиск дипломатического решения", - подчеркнул он.

    Фолькер Тюрк верховный комиссар ООН Удары по Ирану Ближний Восток
    BMT-nin insan haqları komissarı Yaxın Şərqdəki hərbi zərbələri pisləyib
    UN urges all parties in Middle East conflict to exercise restraint

    Последние новости

    17:05

    Арагчи: Война против Ирана незаконна и будет иметь последствия

    В регионе
    17:02

    Фидан обсудил региональную обстановку с коллегами из ближневосточных стран

    В регионе
    16:51

    ООН призвала стороны конфликта "проявить благоразумие"

    Другие страны
    16:48

    Макрон: Франция готова задействовать ресурсы для защиты своих партнеров

    Другие страны
    16:38

    КСИР заявил об уничтожении американской РЛС-системы в Катаре - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:27

    Оман призвал США не втягиваться еще дальше в конфликт с Ираном

    В регионе
    16:23
    Видео

    В Иране число погибших в школе из-за авиаударов превысило 50 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    16:21

    Арагчи рассказал Лаврову об ответных действиях Ирана против США и Израиля

    В регионе
    16:07

    Казахстан запретил своим авиакомпаниям полеты над рядом стран Ближнего Востока

    Другие страны
    Лента новостей