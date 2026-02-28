ООН призвала стороны конфликта "проявить благоразумие"

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил субботние удары на Ближнем Востоке, и призвал все стороны "проявить благоразумие" и вернуться к переговорам.

Как сообщает Report, в своем заявлении он отметил, что осуждает военные удары Израиля и США по территории Ирана, а также последующие ответные действия Тегерана.

"Как и в любом вооруженном конфликте, именно гражданское население в конечном итоге платит самую высокую цену", - подчеркнул Тюрк.

По его словам, ракеты и бомбы не являются способом урегулирования разногласий и приводят лишь к "смерти, разрушениям и человеческим страданиям".

"Чтобы предотвратить эти ужасные последствия для гражданского населения, я призываю к сдержанности и настоятельно прошу все стороны проявить благоразумие, пойти на деэскалацию и вернуться за стол переговоров, где еще несколько часов назад активно велся поиск дипломатического решения", - подчеркнул он.