ООН поддерживает продление договоров о разоружении

Организация Объединенных Наций поддерживает продление договоров о разоружении.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя предложения президента России Владимира Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Мы поддерживаем продление крупных договоров по разоружению", - ответил он на соответствующий вопрос.