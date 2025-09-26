Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    ООН поддерживает продление договоров о разоружении

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 21:28
    ООН поддерживает продление договоров о разоружении

    Организация Объединенных Наций поддерживает продление договоров о разоружении.

    Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя предложения президента России Владимира Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    "Мы поддерживаем продление крупных договоров по разоружению", - ответил он на соответствующий вопрос.

    ООН Стефан Дюжаррик ДСНВ
    BMT Putinin silahların məhdudlaşdırılması ilə bağlı təklifini dəstəkləyib

    Последние новости

    22:19
    Фото

    В посольстве Азербайджана в Таджикистане почтили память шехидов Отечественной войны

    Внешняя политика
    22:06

    СМИ: Таможенные пошлины на лекарства не затронут торговых партнеров США

    Другие страны
    21:49

    Reuters: США считают отказ Индии от нефти РФ главным условием для торговой сделки

    Другие страны
    21:32

    Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные послания

    Внешняя политика
    21:28

    ООН поддерживает продление договоров о разоружении

    Другие страны
    21:12

    В некоторых районах Баку временно отключат электроэнергию

    Энергетика
    21:02

    Мирзоян обсудил с заместителем госсекретаря США региональные события

    В регионе
    21:02

    Премьер-лиги: "Карабах" обыграл "Габалу"

    Футбол
    20:39

    Эрдоган: Признание Палестины членами СБ ООН является историческим шагом

    В регионе
    Лента новостей