    BMT Putinin silahların məhdudlaşdırılması ilə bağlı təklifini dəstəkləyib

    • 26 sentyabr, 2025
    • 22:24
    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərk-silah müqavilələrinin müddətinin uzadılmasını dəstəkləyir.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu brifinqdə BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Strateji Silahların Məhdudlaşdırılması Müqaviləsi (START) ilə bağlı təkliflərini şərh edərkən deyib.

    "Biz tərk-silah üzrə əsas müqavilələrin uzadılmasını dəstəkləyirik",- o, müvafiq suala cavab verib.

    ООН поддерживает продление договоров о разоружении

