ООН планирует оказать продовольственную помощь 1 млн украинцев

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на сегодняшний день оказала продовольственную помощь 700 тыс. украинцев.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на сегодняшний день оказала продовольственную помощь 700 тыс. украинцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил исполнительный директор программы Дэвид Бисли.

"На сегодняшний день ВПП доставила экстренную продовольственную помощь 700 тыс. людей на Украине. К концу следующей недели мы планируем достичь 1 млн, а к концу апреля - около 2,5 млн", - говорится в его сообщении в Twitter.

28 февраля ВПП ООН начала операцию по оказанию продовольственной помощи лицам, покинувшим дома из-за эскалации конфликта в Украине.