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ООН планирует оказать продовольственную помощь 1 млн украинцев

ООН планирует оказать продовольственную помощь 1 млн украинцев Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на сегодняшний день оказала продовольственную помощь 700 тыс. украинцев.
Другие страны
25 марта 2022 г. 16:04
ООН планирует оказать продовольственную помощь 1 млн украинцев

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на сегодняшний день оказала продовольственную помощь 700 тыс. украинцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил исполнительный директор программы Дэвид Бисли.

"На сегодняшний день ВПП доставила экстренную продовольственную помощь 700 тыс. людей на Украине. К концу следующей недели мы планируем достичь 1 млн, а к концу апреля - около 2,5 млн", - говорится в его сообщении в Twitter.

28 февраля ВПП ООН начала операцию по оказанию продовольственной помощи лицам, покинувшим дома из-за эскалации конфликта в Украине.

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