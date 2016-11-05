ООН открыла новый лагерь для 11 тысяч беженцев из Мосула

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Новый лагерь ООН для беженцев, покинувших иракский Мосул, в первый день принял три тысячи человек.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Управлении по делам беженцев (УВКБ ООН). Всего в открывшемся центре смогут разместить 11 тысяч человек.

Новый лагерь расположен в городе Хассан эль-Шам. "Все семьи размещаются в палатках и получают помощь", — говорится в заявлении ведомства.

На данный момент развернуты 450 палаток, планируется, что ежедневно будут возводиться до 500 палаток.

За последние три дня, по оценкам УВКБ, в лагеря беженцев в Хазере и Хассан эль-Шаме прибыли около 8 тысяч человек.