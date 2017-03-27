ООН: около 1,5 тыс. детей погибли в Йемене за два года войны

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Порядка 1,4 тысячи детей были убиты за два года вооруженного конфликта в Йемене.

Как передает Report, об этом сoобщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, выступивший с письменным заявлением по случаю второй годовщины с момента начала противостояния между йеменским правительством и мятежниками.

"Несмотря на международные усилия по всеобъемлющему урегулированию (конфликта) через переговоры, грохот от бомбежек и артиллерийских обстрелов, свист пуль стали частью повседневной жизни в Йемене", - констатировал он. "Тысячи мирных жителей были убиты, в том числе 1,4 тысячи мальчиков и девочек. Многие из них ушли утром в школу и не вернулись. Десятки тысяч гражданских лиц получили ранения", - сказал заместитель генсека.

Он отметил, что, согласно последним оценкам, в гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн йеменцев, то есть две трети населения страны, из них 7 млн угрожает голод. Как подчеркнул О'Брайен, международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Йемене.

По его словам, в настоящий момент ООН и ее партнеры ежемесячно доставляют помощь 6 млн жителей 22 провинций страны. "Мы можем и должны сделать больше, но для этого срочно необходимы средства, или будет слишком поздно", - предупредил заместитель генсека.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками.