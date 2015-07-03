ООН объявила в Йемене чрезвычайную ситуацию третьей степени

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Учитывая сложность и масштабы гуманитарного кризиса в Йемене, в ООН объявили сложившееся положение чрезвычайной ситуацией третьей степени. Это самый высокий уровень гуманитарного кризиса по шкале ООН. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-центр ООН, эту степень ранее присвоили ситуациям в Ираке, Сирии и Южном Судане.

За последние три месяца в Йемене погибли три тысячи человек, половина из них – мирные жители. 14 тыс. человек получили ранения. Более миллиона были вынуждены покинуть свои дома, а 21 млн. человек нуждаются в чрезвычайной помощи.



Генеральный секретарь ООН вновь обратился к сторонам конфликта с призывом немедленно прекратить насилие, чтобы международные организации могли оказать помощь жителям Йемена. Сложившуюся в стране ситуацию он назвал "гуманитарной катастрофой".