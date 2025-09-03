ООН: Не менее 21 тыс. детей стали инвалидами из-за действий Израиля в Газе

По меньшей мере 21 тыс. детей в секторе Газа получили инвалидность в результате военных действий Израиля в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года.

Как передает Report, такие данные привели эксперты Комитета ООН по правам инвалидов на брифинге в Женеве.

По их сведениям, порядка 40,5 тыс. детей в Газе при этом получили "травмы, имеющие отношение к войне". Отмечается, что с 7 октября 2023 по 21 августа 2025 года более 157 тыс. жителей Газы получили травмы, причем более 25% из них рискуют остаться инвалидами на всю жизнь.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. По последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 63 тыс., более 161 тыс. получили ранения, еще 367 местных жителей, в том числе 131 ребенок, умерли от голода.