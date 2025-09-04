İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 00:34
    BMT: İsrailin Qəzzadakı əməliyyatları nəticəsində azı 21 min uşaq əlil olub

    İsrailin 2023-cü il oktyabrın 7-dən Fələstin anklavında keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində Qəzza zolağında azı 21 min uşaq əlil olub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu məlumatları Cenevrədə keçirilən brifinqdə BMT-nin Əlillərin Hüquqları Komitəsinin ekspertləri təqdim ediblər.

    Onların məlumatına görə, Qəzzada 40,5 minə yaxın uşaq müharibə ilə bağlı xəsarətlər alıb. 2023-cü il oktyabrın 7-dən 2025-ci il avqustun 21-dək 157 mindən çox Qəzza sakini xəsarət alıb və onların 25 %-dən çoxu ömürlük əlil qalmaq riski ilə üzləşib.

    Xatırladaq ki, 2023-cü il oktyabrın 7-də Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatının silahlılarının Qəzza zolağından İsrail ərazisinə daxil olması, sərhədyanı yaşayış məntəqələrinin sakinlərinin qətli və 250-dən çox insanı girov götürməsindən sonra Yaxın Şərqdə vəziyyət kəskin pisləşib. İsrail buna cavab olaraq HƏMAS-ın hərbi və siyasi strukturlarının məhvi və qaçırılanların hamısını azad etmək məqsədilə anklavda hərbi əməliyyata başlayıb. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatına görə, döyüş əməliyyatları nəticəsində sektorda həlak olan fələstinlilərin ümumi sayı 63 min nəfəri keçib, 161 mindən çox insan yaralanıb, daha 367 yerli sakin, o cümlədən 131 uşaq aclıqdan ölüb.

