ООН направила в Афганистан 25 команд для устранения последствий землетрясения

ООН направила по меньшей мере 25 групп по оценке ситуации и ликвидации последствий землетрясения в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Организация Объединенных Наций направила в регион не менее 25 групп по оценке ситуации и уже оказывает поддержку в ликвидации последствий бедствия, доставляя предметы первой необходимости в доступные районы", - указывается в тексте.

В управлении предупредили, что запасы материалы для строительства жилья и медицинских товаров заканчиваются, а текущего финансирования недостаточно для удовлетворения всех потребностей. Там также подчеркнули, что стихийное бедствие принесло смерть и разрушения "в страну, которая и без того сталкивается с множеством кризисов, включая сильную засуху и возвращение миллионов афганцев из соседних стран".

Напомним, что 31 августа в горах Гиндукуш было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад на востоке Афганистана. Как отмечало агентство Khaama Press, мощные подземные толчки разрушили целые деревни. Оползни блокировали пути подъезда к некоторым населенным пунктам и нарушили линии коммуникаций. Спасательные операции проводятся в сложных условиях труднодоступной горной местности. По последним данным афганских властей, число погибших в результате землетрясения достигло 1 411, еще 3 124 человека получили травмы.