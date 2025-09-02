Число жертв сильного землетрясения на востоке Афганистана возросло до 900
- 02 сентября, 2025
- 11:19
Число погибших в результате сильного землетрясения на востоке Афганистана возросло до 900.
Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.
Также сообщается, что в результате стихийных бедствий по меньшей мере 3000 человек ранены.
"Пострадавших эвакуируют, поэтому эти цифры могут значительно измениться", - сообщил представитель Национального управления по управлению в условиях стихийных бедствий Афганистана.
Напомним, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло поздно вечером в воскресенье недалеко от города Джелалабад в Афганистане.
Правительство дает предварительную оценку жертв в 4 тыс. человек, а ООН в 1500.
