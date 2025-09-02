Число жертв сильного землетрясения на востоке Афганистана возросло до 900

Число погибших в результате сильного землетрясения на востоке Афганистана возросло до 900.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Также сообщается, что в результате стихийных бедствий по меньшей мере 3000 человек ранены.

"Пострадавших эвакуируют, поэтому эти цифры могут значительно измениться", - сообщил представитель Национального управления по управлению в условиях стихийных бедствий Афганистана.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло поздно вечером в воскресенье недалеко от города Джелалабад в Афганистане.

Правительство дает предварительную оценку жертв в 4 тыс. человек, а ООН в 1500.