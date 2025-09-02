Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 900-ə çatıb
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 11:28
Əfqanıstanın şərqində baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 900-ə çatıb.
Bu barədə "Report" xarici mediaya istinadən məlumat verir.
Təbii fəlakət nəticəsində ən azı 3 min nəfər yaralanıb.
"Zərərçəkənlər təxliyə olunur, buna görə də bu rəqəmlər əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər", - Əfqanıstanın Təbii Fəlakətlərin İdarə Edilməsi üzrə Milli İdarəsinin nümayəndəsi bildirib.
Xatırladaq ki, bazar günü gecə saatlarında Əfqanıstanın Cəlalabad şəhəri yaxınlığında 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
