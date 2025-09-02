    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 900-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 02 sentyabr, 2025
    • 11:28
    Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 900-ə çatıb

    Əfqanıstanın şərqində baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 900-ə çatıb.

    Bu barədə "Report" xarici mediaya istinadən məlumat verir.

    Təbii fəlakət nəticəsində ən azı 3 min nəfər yaralanıb.

    "Zərərçəkənlər təxliyə olunur, buna görə də bu rəqəmlər əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər", - Əfqanıstanın Təbii Fəlakətlərin İdarə Edilməsi üzrə Milli İdarəsinin nümayəndəsi bildirib.

    Xatırladaq ki, bazar günü gecə saatlarında Əfqanıstanın Cəlalabad şəhəri yaxınlığında 6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    Zəlzələ   Əfqanıstan  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Число жертв сильного землетрясения на востоке Афганистана возросло до 900

    Son xəbərlər

    12:16

    Bakıda 36, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:16

    Azərbaycanda planşetlərdə "Android"in payı son üç ayda 17 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    12:13

    Mütəxəssis: Son 35 ildə Azərbaycanda nəsli kəsilən fauna və flora növləri artıb

    Ekologiya
    12:10

    Azərbaycanda 8 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 24 % az icra edilib

    Maliyyə
    12:10

    Əmanətinizə illik 10,5% artım – "Expressbank"da

    Maliyyə
    12:07

    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 20 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:07

    Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 5 % azalıb

    Maliyyə
    12:06

    BP: Ceyhan terminalında xam neftlə bağlı məsələ artıq həll olunub

    Energetika
    12:05

    Çin sentyabrın 15-dən Rusiya vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti