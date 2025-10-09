Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    • 09 октября, 2025
    • 02:25
    ООН намерена сократить число миротворцев на четверть

    ООН намерена в связи с проблемами с финансированием сократить около 25% участников миротворческих операций.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам высокопоставленный чиновник всемирной организации.

    По словам должностного лица, штат лиц, задействованных в миротворческих операциях по всему миру, "будет сокращен на 25%". Из-за недостаточного финансирования организации, указали во всемирной организации, "по грубым оценкам" в целом под сокращение попадут порядка 13-14 тыс. участников миротворческих миссий.

    Чиновник также указал, что задержки в платежах и их отсутствие со стороны некоторых государств "напрямую подрывают" способность миротворческих миссий осуществлять свою деятельность.

    ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, среди которых США, крупнейший донор, задолжавший около $3 млрд, включая $1,5 млрд по регулярному бюджету, и значительные суммы по миротворческим операциям.

