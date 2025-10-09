İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    BMT sülhməramlıların sayını azaltmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 05:51
    BMT maliyyə problemlərinə görə sülhməramlı heyətinin təxminən 25%-ni ixtisar etmək niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə BMT-nin yüksək rütbəli rəsmisi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bütün dünyada sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak edən şəxsi heyətin sayı 25% azalacaq. Kifayət qədər maliyyə olmadığına görə BMT bəyan edib ki, təxmini hesablamalara görə, sülhməramlıların təxminən 13-14 min personalı ixtisar olunacaq.

    Rəsmi həmçinin qeyd edib ki, ödənişlərin gecikdirilməsi və bəzi dövlətlər tərəfindən ödəniş edilməməsi sülhməramlı missiyaların öz fəaliyyətlərini həyata keçirmək imkanlarına "birbaşa zərbə vurur".

    BMT bir neçə ölkənin, o cümlədən ən böyük donor olan ABŞ-nin büdcə ödənişlərini ödəməməsi səbəbindən büdcə kəsiri ilə üzləşib.

