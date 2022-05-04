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ООН намерена развернуть в Украине миссию по разминированию

ООН намерена развернуть в Украине миссию по разминированию В Украине могут развернуть миссию службы ООН по разминированию UNMAS. Международные специалисты помогут лучше подготовить украинских саперов.
Другие страны
4 мая 2022 г. 08:10
ООН намерена развернуть в Украине миссию по разминированию

В Украине могут развернуть миссию службы ООН по разминированию UNMAS. Международные специалисты помогут лучше подготовить украинских саперов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает министерство внутренних дел.

Так, на сегодня UNMAS нарабатывает механизмы оказания помощи Украине, ее представители собирают информацию о потребностях на местах, которые требуют разминирования.

По данным украинской стороны, в разминировании нуждается территория площадью около 300 000 квадратных километров. Поэтому Украине понадобятся опытные специалисты, которых ранее задействовали в Сомали, Сирии и Ираке.

Стороны договорились UNMAS скоординировать усилия по вопросу скорейшей очистки украинских территорий от остатков российской агрессии, привлечению представителей Службы ООН к подготовке и переподготовке украинских специалистов.

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