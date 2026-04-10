ООН: Ливан столкнется с кризисом продовольствия из-за ударов Израиля
- 10 апреля, 2026
- 13:51
Ливан может столкнуться с кризисом продовольственной безопасности на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН.
Отмечается, что это связано с нарушением поставок товаров внутри страны, из-за операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана против радикальной группировки "Хезболлах".
"То, чему мы сейчас становимся свидетелями, является не просто кризисом внутреннего перемещения населения, он стремительно превращается в кризис продовольственной безопасности", - заявила директор Всемирной продовольственной программы в Ливане Эллисон Оман.
По ее словам, продукты питания становятся все менее доступными из-за роста цен и увеличения спроса со стороны перемещенных семей.
Ливан оказался в ситуации "двойного кризиса": часть рынков полностью обрушилась - особенно на юге страны, где более 80% торговых точек больше не функционируют, - тогда как рынки в Бейруте испытывают все возрастающее давление.
По ее словам, конвою Всемирной продовольственной программы, направленному на юг на этой неделе, потребовалось более 15 часов, чтобы добраться до пункта назначения, тогда как в обычных условиях дорога занимала всего несколько часов.
Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Израиль, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.