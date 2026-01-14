Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ООН: Каждый пятый молодой человек в мире не учился и не работал в 2025 году

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 23:44
    ООН: Каждый пятый молодой человек в мире не учился и не работал в 2025 году

    Каждый пятый среди молодежи в мире в 2025 году не был вовлечен ни в образовательную, ни в трудовую деятельность.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе о перспективах занятости на текущий год Международной организации труда (МОТ), которая является специализированным учреждением ООН.

    Согласно документу, в 2025 году доля молодых людей, не занятых в сферах труда, образования или профессиональной подготовки, достигла 20%. Это означает, что "257 млн человек лишились возможности приобрести ценные знания и опыт для своих будущих перспектив на рынке труда", считают эксперты МОТ.

    В докладе отмечается, что тенденция к повышению этого показателя началась в 2023 году и "продолжит умеренно расти до 2027 года".

    По данным МОТ, показатель достигает самых низких значений в странах с высоким уровнем дохода и самых высоких - в государствах с низким уровнем дохода. В 2025 году он составил 10,9% и 27,9% соответственно.

