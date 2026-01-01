İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    BMT: Dünya üzrə hər beş gəncdən biri 2025-ci ildə təhsil almayıb və işləməyib

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 00:11
    2025-ci ildə dünya üzrə hər beş gəncdən biri təhsil almayıb və işləməyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə BMT-nin ixtisaslaşmış qurumu olan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 2025-ci il üçün məşğulluq hesabatında deyilir.

    Hesabata görə, əmək, təhsil və ya təlimlə məşğul olmayan gənclərin nisbəti 2025-ci ildə 20 %-ə çatıb. Bu o deməkdir ki, 257 milyon insan gələcək əmək bazarı perspektivləri üçün dəyərli bilik və təcrübə qazanmaq imkanından məhrum olub.

    Qeyd olunur ki, bu göstəricidə artım tendensiyası 2023-cü ildə başlayıb və 2027-ci ilə qədər orta tempdə artmağa davam edəcək.

    Təşkilatın məlumatına görə, bu göstərici yüksək gəlirli ölkələrdə ən aşağı, aşağı gəlirli ölkələrdə isə ən yüksəkdir. 2025-ci ildə müvafiq olaraq 10,9 % və 27,9 % olub.

    Beynəlxalq Əmək Təşkilatı məşğulluq Təhsil göstərici
    ООН: Каждый пятый молодой человек в мире не учился и не работал в 2025 году

