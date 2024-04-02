ООН и Всемирный банк оценили ущерб инфраструктуре Газы в $18,5 млрд

Всемирный банк (ВБ) и Организация Объединенных Наций (ООН) оценили нанесенный с октября 2023 года по январь нынешнего ущерб инфраструктуре сектора Газа в $18,5 млрд.

Всемирный банк (ВБ) и Организация Объединенных Наций (ООН) оценили нанесенный с октября 2023 года по январь нынешнего ущерб инфраструктуре сектора Газа в $18,5 млрд.

Как передает Report , такие данные приводятся в совместном отчете двух структур.

Как отмечается в документе, нанесенный за четыре месяца ущерб эквивалентен 97% ВВП Палестины за 2022 год. Наиболее пострадал жилищный сектор. Так, свыше четырех пятых ущерба приходится на жилые дома (72% от общего показателя) и торговлю, промышленность, сферу услуг (9% от общего показателя), а остальные 19% ущерба приходятся на важнейшие объекты, связанные со сферами образования, водоснабжения, санитарии, здравоохранения, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, муниципальных служб и транспорта. Почти 80% общего ущерба пришлось на провинции Газа, Северная Газа и Хан-Юнис.

По мнению ВБ и ООН, "потрясение экономики Газы в результате продолжающегося конфликта - одно из самых масштабных за всю новейшую экономическую историю". 74% населения сектора Газа являются безработными. В последнем квартале 2023 года ВВП палестинского анклава упал на 86% или 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В случае начала восстановительных работ после 2024 года прогнозируется, что экономический спад в Газе значительно усилится в этом году и превысит 50% (по сравнению с предыдущим годом).