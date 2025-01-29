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ООН эвакуировала вспомогательный персонал из Гомы в ДР Конго

ООН эвакуировала вспомогательный персонал из Гомы в ДР Конго Весь вспомогательный персонал ООН покинул город Гома - административный центр провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго (ДРК) - из-за боев конголезской армии с повстанцами.
Другие страны
29 января 2025 г. 00:49
ООН эвакуировала вспомогательный персонал из Гомы в ДР Конго

Весь вспомогательный персонал ООН покинул город Гома - административный центр провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго (ДРК) - из-за боев конголезской армии с повстанцами.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Вспомогательный персонал ООН временно был перемещен из города Гома и его окрестностей", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что основной персонал и миротворцы были вынуждены укрываться на территории баз всемирной организации.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Гутерриш поговорил по телефону с президентом ДРК Феликсом Чисекеди и президентом Руанды Полем Кагаме. В разговоре с последним, отметил Дюжаррик, глава ООН подчеркнул необходимость защиты гражданского населения в зоне боестолкновений.

Отметим, что сегодня здание миссии ООН в Киншасе подверглось нападению демонстрантов.

В последние три недели повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23) ведут новое наступление на Гому на востоке ДРК. В Гоме нет электроэнергии, не работает водопровод и сотовая связь, перекрыты пути доставки продуктов питания и предметов первой необходимости. В городе проживают 2 млн человек.

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