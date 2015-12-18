​ООН: Число вынужденных переселенцев в мире увеличилось за полгода на 5 млн. человек

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире увеличилось за первые 6 месяцев 2015 года на 5 млн. человек, а к концу года их общее число может превысить 60 млн. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованный в Женеве доклад Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"За первую половину 2015 года представительства УВКБ сообщили, что, по меньшей мере, 5 млн. человек стали перемещенными лицами, в том числе 4,2 млн. - внутри границ своей страны, а 839 тыс. - за международными границами", - отмечается в исследовании. Таким образом, в этот период в среднем ежедневно 4600 человек становились вынужденными переселенцами, констатируют эксперты.

К концу 2014 года, напоминает УВКБ, число вынужденных переселенцев в мире достигло 59,5 млн. человек. Поскольку в течение 2015 года был отмечен рост числа беженцев, просителей убежища и внутренних перемещенных лиц, по итогам года, "скорее всего, это число превысит 60 млн.".

Крупнейшим в мире "генератором" вынужденного перемещения людей в мире авторы доклада называют войну в Сирии. За полгода число сирийских беженцев выросло на 300 тыс. человек, превысив 4,2 млн. Вместе с тем эксперты подчеркивают, что даже без учета сирийского кризиса число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире растет.

Больше всего беженцев, по состоянию на 30 июня, принимала у себя Турция - 1,84 млн. человек. Однако по количеству беженцев на 1000 жителей первое место в мире занимает Ливан: 209 на 1000.

В Европе за первое полугодие 2015 года больше всего новых обращений о предоставлении убежища было подано в Германии - 159 тыс. На втором месте Россия - 100 тыс., в основном - это люди, покинувшие Украину из-за вооруженного конфликта.