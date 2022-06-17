ООН: Число вынужденных переселенцев в мире превысило 100 млн

Число вынужденных переселенцев в мире превысило 100 млн человек.

Число вынужденных переселенцев в мире превысило 100 млн человек.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Число людей, вынужденных покинуть свои дома, увеличивалось ежегодно в течение последнего десятилетия и достигло самого высокого уровня с момента начала регистрации. Несмотря на некоторые признаки прогресса, темпы и масштабы вынужденного перемещения усложняют поиски решения для беженцев", - говорится в сообщении.

По состоянию на конец 2021 года число вынужденных переселенцев из-за войны, насилия, преследований и нарушений прав человека выросло на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом, и достигло 89,3 млн человек. Это, по данным УВКБ, более чем двукратное увеличение по сравнению с тем, что было 10 лет назад.

В докладе подчеркивается, что вторжение России в Украину вызвало один из самых масштабных кризисов вынужденного перемещения со времен Второй мировой войны.

В УВКБ отметили, что по состоянию на конец 2021 года страны с низким и средним уровнем дохода принимают 83 процента беженцев в мире.

Турция занимает первое место по количеству принятых в стране беженцев. Число беженцев в Турции составляет 3,8 млн, говорится в документе.

Далее идут Пакистан (1,5 млн беженцев), Уганда (1,5 млн), Германия (1,3 млн). В Колумбии же находятся 1,8 млн беженцев из Венесуэлы.