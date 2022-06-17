О нас

ООН: Число вынужденных переселенцев в мире превысило 100 млн

ООН: Число вынужденных переселенцев в мире превысило 100 млн Число вынужденных переселенцев в мире превысило 100 млн человек.
Другие страны
17 июня 2022 г. 05:33
ООН: Число вынужденных переселенцев в мире превысило 100 млн

Число вынужденных переселенцев в мире превысило 100 млн человек.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Число людей, вынужденных покинуть свои дома, увеличивалось ежегодно в течение последнего десятилетия и достигло самого высокого уровня с момента начала регистрации. Несмотря на некоторые признаки прогресса, темпы и масштабы вынужденного перемещения усложняют поиски решения для беженцев", - говорится в сообщении.

По состоянию на конец 2021 года число вынужденных переселенцев из-за войны, насилия, преследований и нарушений прав человека выросло на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом, и достигло 89,3 млн человек. Это, по данным УВКБ, более чем двукратное увеличение по сравнению с тем, что было 10 лет назад.

В докладе подчеркивается, что вторжение России в Украину вызвало один из самых масштабных кризисов вынужденного перемещения со времен Второй мировой войны.

В УВКБ отметили, что по состоянию на конец 2021 года страны с низким и средним уровнем дохода принимают 83 процента беженцев в мире.

Турция занимает первое место по количеству принятых в стране беженцев. Число беженцев в Турции составляет 3,8 млн, говорится в документе.

Далее идут Пакистан (1,5 млн беженцев), Уганда (1,5 млн), Германия (1,3 млн). В Колумбии же находятся 1,8 млн беженцев из Венесуэлы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi