ООН: Четверти населения Украины пришлось покинуть свои дома

Миграционное агентство ООН заявило, что около 6,5 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за начавшейся войны.

Миграционное агентство ООН заявило, что около 6,5 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за начавшейся войны.

Как передает Report, об этом пишет AP.

По их данным, более 12 миллионов человек застряли в пострадавших районах или не могут покинуть их из-за повышенных рисков безопасности, разрушения мостов и дорог, а также отсутствия ресурсов или информации о том, где найти укрытие и жилье.

В агентстве ООН по делам беженцев заявили, что война спровоцировала самый серьезный кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.