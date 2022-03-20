ООН: Четверти населения Украины пришлось покинуть свои дома

Миграционное агентство ООН заявило, что около 6,5 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за начавшейся войны.
Как передает Report, об этом пишет AP.
По их данным, более 12 миллионов человек застряли в пострадавших районах или не могут покинуть их из-за повышенных рисков безопасности, разрушения мостов и дорог, а также отсутствия ресурсов или информации о том, где найти укрытие и жилье.
В агентстве ООН по делам беженцев заявили, что война спровоцировала самый серьезный кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.