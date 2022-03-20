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ООН: Четверти населения Украины пришлось покинуть свои дома

ООН: Четверти населения Украины пришлось покинуть свои дома Миграционное агентство ООН заявило, что около 6,5 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за начавшейся войны.
Другие страны
20 марта 2022 г. 09:21
ООН: Четверти населения Украины пришлось покинуть свои дома

Миграционное агентство ООН заявило, что около 6,5 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за начавшейся войны.

Как передает Report, об этом пишет AP.

По их данным, более 12 миллионов человек застряли в пострадавших районах или не могут покинуть их из-за повышенных рисков безопасности, разрушения мостов и дорог, а также отсутствия ресурсов или информации о том, где найти укрытие и жилье.

В агентстве ООН по делам беженцев заявили, что война спровоцировала самый серьезный кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

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Версия на азербайджанском языке BMT: “Ukrayna əhalisinin dörddə biri evlərini tərk etməli olub”

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