ООН: Более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом

Количество жителей Афганистана, которые скоро могут столкнуться с голодом из-за кризиса, вызванного захватом власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), к настоящему времени достигло 14 млн (всего в стране, по данным Всемирного банка

Количество жителей Афганистана, которые скоро могут столкнуться с голодом из-за кризиса, вызванного захватом власти в стране радикальным движением "Талибан", к настоящему времени достигло 14 млн (всего в стране, по данным Всемирного банка, живут почти 39 млн человек).

Как передает Report со ссылкой на Reuters , об этом сказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

"Там будет "идеальный шторм" из-за нескольких лет засухи, конфликтов и ухудшения состояния экономики, отягощенного пандемией COVID-19", - заявил Бизли. Как передает агентство, глава ВПП призвал политических лидеров "действовать быстро", отметив, что для предотвращения гуманитарной катастрофы в стране организации потребуется не менее 200 млн долларов США к сентябрю 2021 года.

В противном случае, по его словам, ситуация в Афганистане будет напоминать "ад на Земле". Еда, предназначенная для жителей страны, в следующем месяце начнет заканчиваться, а количество людей, которые будут нуждаться в гуманитарной помощи, удвоится. В ВПП надеются, что требуемые деньги выделят США вместе с Катаром и другими арабскими государствами Персидского залива.