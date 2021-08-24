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ООН: Более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом

ООН: Более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом Количество жителей Афганистана, которые скоро могут столкнуться с голодом из-за кризиса, вызванного захватом власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), к настоящему времени достигло 14 млн (всего в стране, по данным Всемирного банка
Другие страны
24 августа 2021 г. 23:37
ООН: Более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом

Количество жителей Афганистана, которые скоро могут столкнуться с голодом из-за кризиса, вызванного захватом власти в стране радикальным движением "Талибан", к настоящему времени достигло 14 млн (всего в стране, по данным Всемирного банка, живут почти 39 млн человек).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

"Там будет "идеальный шторм" из-за нескольких лет засухи, конфликтов и ухудшения состояния экономики, отягощенного пандемией COVID-19", - заявил Бизли. Как передает агентство, глава ВПП призвал политических лидеров "действовать быстро", отметив, что для предотвращения гуманитарной катастрофы в стране организации потребуется не менее 200 млн долларов США к сентябрю 2021 года.

В противном случае, по его словам, ситуация в Афганистане будет напоминать "ад на Земле". Еда, предназначенная для жителей страны, в следующем месяце начнет заканчиваться, а количество людей, которые будут нуждаться в гуманитарной помощи, удвоится. В ВПП надеются, что требуемые деньги выделят США вместе с Катаром и другими арабскими государствами Персидского залива.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Əfqanıstan əhalisinin üçdə birindən çoxu aclıqla üzləşə bilər

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