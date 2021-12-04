Омикрон-штамм коронавируса выявили в 10 штатах США

Cлучаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы по меньшей мере в 10 из 50 американских штатов.

Cлучаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы по меньшей мере в 10 из 50 американских штатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal, опираясь на данные местных властей.

Издание подчеркивает, что в большинстве случаев заражение штаммом "омикрон" было выявлено у пациентов, недавно совершивших поездку на юг Африки. Однако по меньшей мере в двух штатах - Гавайи и Миннесота - новый штамм коронавируса был выявлен у тех, кто не покидал пределы США.

Согласно статистическим показателям, опубликованным на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, число случаев заражения коронавирусом в стране в последние несколько дней растет. 2 декабря в США было выявлено 138,4 тыс. новых случаев заражения, тогда как в понедельник их насчитывалось 102 тыс.