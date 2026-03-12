Оман вывел все суда из района ключевого нефтяного терминала
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 08:44
Власти Омана вывели все суда из района ключевого нефтяного терминала Мина-аль-Фахал, расположенного примерно в 15 км от столицы страны Маската.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным аналитической компании Kpler, через терминал Мина-аль-Фахал на побережье Оманского залива ежедневно экспортировалось около 1 млн баррелей нефти. Решение о выводе судов было принято в качестве меры предосторожности.
