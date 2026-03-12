Оман вывел все суда из района ключевого нефтяного терминала

Власти Омана вывели все суда из района ключевого нефтяного терминала Мина-аль-Фахал, расположенного примерно в 15 км от столицы страны Маската.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, через терминал Мина-аль-Фахал на побережье Оманского залива ежедневно экспортировалось около 1 млн баррелей нефти. Решение о выводе судов было принято в качестве меры предосторожности.