Олланд: Во Франции сохраняется повышенная террористическая угроза

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Террористическая угроза во Франции сохраняется на повышенном уровне, в связи с чем 10 тыс. военнослужащих останутся мобилизованными для обеспечения порядка на территории страны. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, такую оценку ситуации высказал президент республики Франсуа Олланд во время заседания в Елисейском дворце Совета безопасности с участием глав силовых ведомств.

"В виду того, что угроза террористической атаки против нашей страны остается повышенной, глава государства принял решение сохранить на уровне 10 тыс. военнослужащих участие армии в поддержке сил правопорядка министерства внутренних дел, - говорится в сообщении президентской пресс-службы. - Из них 7 тыс. задействованы на долгий срок, главным образом для охраны объектов конфессионального свойства, которые подвержены особой угрозе".