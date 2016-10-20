Олланд призвал прекратить бомбардировки Алеппо

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что происходящее в Алеппо - это военные преступления, необходимо прекратить бомбардировки.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Французский лидер подчеркнул, что после переговоров в Берлине есть понимание о возможности продления перемирия в Алеппо.

Говоря об условиях мирного процесса, Олланд назвал перемирие в Алеппо и готовность оппозиции к переговорам.

Президент Франции подчеркнул, что пока рано говорить о санкциях против РФ по Сирии, но все возможности должны быть рассмотрены.

Олланд заявил, что в Алеппо необходимо продолжительное перемирие для доставки гуманитарной помощи и вывода боевиков. Французский президент призвал оказать максимальное давление, чтобы оно было продлено.