Олланд: "нормандская четверка" в случае необходимости может собраться на следующей неделе

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Нормандская четверка" может собраться на следующей неделе, если этого потребует реализация Минских соглашений. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил по итогам внепланового саммита ЕС президент Франции Франсуа Олланд.

"Мы считаем, что если соглашение о прекращении огня вступит в силу, как и предусмотрено, в воскресенье, мы будем поддерживать постоянную телефонную связь между лидерами стран "нормандской четверки". Если в этом будет необходимость, встреча "четверки" может состояться на следующей неделе", - сказал Олланд.

По его словам, в случае неудачи попытки достичь соглашения по Украине на переговорах в Минске Европейский союз вынужден был бы принять новые санкции в отношении России.

"В случае невозможности достичь соглашения в Минске Европейский союз вынужден был бы принять новые санкции, новые меры. Тем более учитывая, что поднятый некоторыми политиками США вопрос о возможности поставок оружия нашел определенный отклик в Европе", - сказал он.

"Отсутствие договоренности могло бы также привести к интенсификации боев. К счастью, договоренности удалось достичь. И это - надежда на будущее", - отметил Олланд.

Он признал, что договор может оказаться под угрозой, "если не будут выполняться его положения". "Мы только в начале начатого процесса" по установлению мира на Украине", - сказал французский президент. "Франция и Германия будут бдительно следить за выполнением договоренностей", - отметил он.

В то же время президент подчеркнул "глобальный характер договора" и то, что его содержание "было одобрено лидерами всех стран ЕС". "Все аспекты конфликта были учтены в новой договоренности", - сказал также Олланд.

Он выразил надежду, что ни одна из сторон "не воспользуется перемирием, чтобы пополнить свои силы и подготовить новые наступления".

"То, что произошло в Минске, имеет большое значение, так как лидерам стран удалось во второй раз собраться в "нормандском формате" и достичь согласия относительно обсуждавшегося текста", - сказал Олланд.

Он подтвердил также, что прошедший в Брюсселе саммит ЕС "был, в основном, посвящен двум вопросам - ситуации на Украине и вопросам борьбы с терроризмом".