Олимпийское перемирие: Сеул снимет санкции ради северокорейских музыкантов на Олимпиаде

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сеул может временно снять односторонний запрет на проход в южнокорейские порты судна Man Gyong Bong, принадлежащего КНДР. На его борту в страну прибудет группа северокорейских музыкантов, которые намерены выступать на концертных площадках Олимпиады в Пхёнчхане.

Как передает Report,об этом сообщает РИА Новости.

О возможности временного снятия санкций заявил представитель южнокорейского министерства по объединению Пэк Тхэ Хён.

По его словам, это делается ради успеха Олимпиады.