 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Олимпийское перемирие: Сеул снимет санкции ради северокорейских музыкантов на Олимпиаде

    Сеул может временно снять односторонний запрет на проход в южнокорейские порты судна Северной Кореи

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сеул может временно снять односторонний запрет на проход в южнокорейские порты судна Man Gyong Bong, принадлежащего КНДР. На его борту в страну прибудет группа северокорейских музыкантов, которые намерены выступать на концертных площадках Олимпиады в Пхёнчхане.

    Как передает Report,об этом сообщает РИА Новости.

    О возможности временного снятия санкций заявил представитель южнокорейского министерства по объединению Пэк Тхэ Хён.

    По его словам, это делается ради успеха Олимпиады.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi