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    ​Около половины членов делегации ВКП покинули Женеву

    Яхья аль-Ариди: Переговоры продолжает министр информации Омран аз-Зоуби

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Около половины представителей сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) покинули Женеву.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник делегации ВКП Яхья аль-Ариди.

    "Да, действительно уехали часть представителей ВКП, наверное, половина или несколько менее половины делегации, - сказал он. - Пока остается министр информации Омран ас-Зоуби, однако я не могу сказать, как долго. Если переговоров нет, нет необходимости и в его присутствии".

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