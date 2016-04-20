​Около половины членов делегации ВКП покинули Женеву

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Около половины представителей сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) покинули Женеву.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник делегации ВКП Яхья аль-Ариди.

"Да, действительно уехали часть представителей ВКП, наверное, половина или несколько менее половины делегации, - сказал он. - Пока остается министр информации Омран ас-Зоуби, однако я не могу сказать, как долго. Если переговоров нет, нет необходимости и в его присутствии".