​Около двух тысяч россиян присоединились к ИГ, заявляют в РФ

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ По оценкам Федерального агентства по делам национальностей, к боевикам экстремистской группировки "Исламское государство" присоединились уже около двух тысяч граждан России, сказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в интервью газете "Коммерсант".

Как сообщает Report, по словам Баринова, сейчас возглавляемое им агентство разрабатывает со спецслужбами и Генпрокуратурой систему, которая будет оперативно проводить оценку сайтов и СМИ на предмет пропаганды экстремистских и террористических взглядов для последующей блокировки Роскомнадзором интернет-ресурсов и удаления опасного контента.

Федеральная служба безопасности ранее оценивала, что россияне составляют до 8% от общего числа боевиков ИГ.