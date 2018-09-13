Около 800 рейсов отменено в США из-за урагана

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 800 рейсов отменено в аэропортах на Восточном побережье США из-за надвигающегося урагана "Флоренс", сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN.

Полеты прекращены с сегодняшнего дня до 15 сентября.

Как ранее проинформировал Национальный центр по наблюдению за ураганами США, бушующий в Атлантическом океане "Флоренс" ослаб с четвертой до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в его эпицентре в данный момент составляет 56,9 м/с.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также Вашингтона уже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся стихии. Как предупредили синоптики, ураган может привести к катастрофическим наводнениям. Лишь в Северной Каролине ожидается более 1 метра осадков.