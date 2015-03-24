С января около 400 детей в Сирии присоединились к ИГ

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) с января завербовали по меньшей мере 400 детей в Сирии. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают правозащитники.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights), так называемые "Ученики халифата" проходят военную подготовку, передает агентство Рейтер. Все дети были завербованы неподалеку от школ, мечетей или в общественных местах, где ИГ совершали казни или наказания местных жителей.

"Они (ИГ) используют детей, потому что им легче "промыть мозги". Они могут вырастить из них то, что захотят. Они не пускают их в школу, вместо этого отправляют в школы ИГ", - приводит агентство заявление представителя правозащитников Рами Абдулрахмана.





