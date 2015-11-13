​Около 300 археологических объектов подверглись вандализму в ходе конфликта в Сирии

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Порядка 300 мест археологических раскопок в Сирии подверглись разорению с момента начала в 2011 году гражданской войны в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел директор правительственного Департамента древностей и музеев страны Маамун Абдель Керим в интервью французской газете Le Figaro.

Чиновник призвал Францию оказать помощь Сирии в защите древнейшего культурного наследия.

"Из более чем 10 тыс. археологических объектов, которые имеются в Сирии, 300 были повреждены", - сообщил он.