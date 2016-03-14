Около 3 млн. жителей Бразилии вышли на улицы с требованием отставки Руссеф

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Несколько сотен тысяч жителей Бразилии вышли на улицы с требованием ухода в отставку президента Дилмы Руссеф. Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

По официальным данным полиции, в крупнейшем городе Сан-Паулу в протестных мероприятиях участвовали до 1,4 млн. человек. Всего в 150 городах страны на улицы вышли до 3 млн. человек.

Источники Reuters в бразильском правительстве отмечают, что демонстрации значительные, чем в ходе предыдущего этапа год назад. Протесты связаны в том числе с коррупционным скандалом в государственных структурах и нефтегазовой госкомпании Petrobras.

Сама Руссеф ранее заявила, что никто не имеет права просить об отставке легитимно избранного президента.