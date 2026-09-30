Около 18 тыс. домов и предприятий в Ирландии остались без света из-за дождя

В Ирландии около 18 тыс. домов и предприятий остались без электроснабжения из-за сильного ветра и дождя.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

Компания ESB Networks сообщила, что работает над восстановлением электроснабжения после того, как неблагоприятные погодные условия вызвали масштабные перебои, преимущественно на юге и юго-западе страны.

Впоследствии метеорологи вновь предупредили водителей о возможных локальных наводнениях, сложных условиях для движения и плохой видимости.