Около 18 тыс. домов и предприятий в Ирландии остались без света из-за дождя
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 15:09
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В Ирландии около 18 тыс. домов и предприятий остались без электроснабжения из-за сильного ветра и дождя.
Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.
Компания ESB Networks сообщила, что работает над восстановлением электроснабжения после того, как неблагоприятные погодные условия вызвали масштабные перебои, преимущественно на юге и юго-западе страны.
Впоследствии метеорологи вновь предупредили водителей о возможных локальных наводнениях, сложных условиях для движения и плохой видимости.
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