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    Около 18 тыс. домов и предприятий в Ирландии остались без света из-за дождя

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 15:09
    Около 18 тыс. домов и предприятий в Ирландии остались без света из-за дождя

    В Ирландии около 18 тыс. домов и предприятий остались без электроснабжения из-за сильного ветра и дождя.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

    Компания ESB Networks сообщила, что работает над восстановлением электроснабжения после того, как неблагоприятные погодные условия вызвали масштабные перебои, преимущественно на юге и юго-западе страны.

    Впоследствии метеорологи вновь предупредили водителей о возможных локальных наводнениях, сложных условиях для движения и плохой видимости.

    Отключение электроснабжения Неблагоприятные погодные условия Ирландия
    İrlandiyada 18 minə yaxın ev və müəssisə işıqsız qalıb
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