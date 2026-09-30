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    İrlandiyada 18 minə yaxın ev və müəssisə işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:34
    İrlandiyada 18 minə yaxın ev və müəssisə işıqsız qalıb

    İrlandiyada güclü külək və yağış səbəbindən 18 minə yaxın ev və müəssisə elektrik enerjisiz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli media məlumat yayıb.

    "ESB Networks" şirkəti bildirib ki, əlverişsiz hava şəraiti ölkənin əsasən cənub və cənub-qərb bölgələrində genişmiqyaslı elektrik kəsintilərinə səbəb olub və hazırda elektrik təchizatının bərpası istiqamətində iş aparılır.

    Daha sonra meteoroloqlar sürücülərə mümkün lokal daşqınlar, yollarda çətin hərəkət şəraiti və zəif görmə qabiliyyəti ilə bağlı yenidən xəbərdarlıq ediblər.

    İrlandiya
    Около 18 тыс. домов и предприятий в Ирландии остались без света из-за дождя
    MiniBoss
    MiniBoss

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