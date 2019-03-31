Оглашены результаты экзит-поллов на президентских выборах в Украине в воскресенье, 31 марта.

Как передаёт Report со ссылкой на украинские СМИ, согласно результатам, лидируют кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Согласно данным "Национального экзит-полла 2019", по состоянию на 18:00 за Владимира Зеленского проголосовали - 30,4%, за Петра Порошенко - 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 14,2% избирателей. За лидера "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрия Бойко проголосовали 9,8% избирателей, за главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,1% , за экс-главу СБУ Игоря Смешко - 6,4%.

Данные экзит-полла, проведённого ТСН, также свидетельствуют о том, что Владимир Зеленский (30,1%) и Петр Порошенко (18,5%) выходят во второй тур выборов президента Украины.